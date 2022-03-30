Mardin Ramazan imsakiyesi! Mardin iftar saati ne zaman? Mardin imsak saati ne zaman? Mardin Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!
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11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle İslam alemini tatlı bir telaş ve heyecan sarmış durumda. Tutulacak olan oruçlar ile sabrı ve nimetin kıymetini idrak etmeye çalışacağız. Vatandaşlar da saatlerce tutulan orucun hediyesi olan iftar saatini merak etmekte. Peki Mardin iftar ve imsak saatleri saat kaçta?
MARDİN (Haberler.com) - Vatandaşlar Ramazan ayının güzelliğini ve uhrevi havasını en iyi şekilde yaşamak için şimdiden alışverişler yapmakta ve kendini hazırlamakta. Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden biri de hiç şüphesiz Mardin'dir. Camileri, düzenlenen etkinlikleri ve organizasyonları ile Ramazanın ruhunu tam olarak yaşamakta. Orucun başladığını ve bittiğini gösteren imsak ve iftar saatleri merak edilmekte. Peki Mardin iftar saati kaçta? Mardin imsak saati ne zaman?
MARDİN RAMAZAN İMSAKİYESİ
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