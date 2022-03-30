Mardin Ramazan imsakiyesi! Mardin iftar saati ne zaman? Mardin imsak saati ne zaman? Mardin Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

MARDİN (Haberler.com) - Vatandaşlar Ramazan ayının güzelliğini ve uhrevi havasını en iyi şekilde yaşamak için şimdiden alışverişler yapmakta ve kendini hazırlamakta. Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden biri de hiç şüphesiz Mardin'dir. Camileri, düzenlenen etkinlikleri ve organizasyonları ile Ramazanın ruhunu tam olarak yaşamakta. Orucun başladığını ve bittiğini gösteren imsak ve iftar saatleri merak edilmekte. Peki Mardin iftar saati kaçta? Mardin imsak saati ne zaman?

MARDİN RAMAZAN İMSAKİYESİ

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