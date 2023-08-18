Mardin Nusaybin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarına savruldu ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Turgutlu köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN