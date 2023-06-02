Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Mardin kaç milletvekili çıkarıyor? Mardin milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Mardin AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Mardin kaç milletvekili çıkarıyor? Mardin milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Mardin AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Gündem Haberleri

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Mardin milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Mardin milletvekilleri kimler? Mardin seçim sonuçları nedir? Mardin kaç milletvekili çıkarıyor? Mardin milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...

Mardin kaç milletvekili çıkarıyor? Mardin milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Mardin milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

MARDİN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Mardin'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Mardin ilinden 6 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

MARDİN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti 2023 Mardin Milletvekilleri İsimleri:

Faruk Kılıç

Muhammed Adak

Yeşim Sol Parti 2023 Mardin Milletvekilleri İsimleri:

Salihe Aydeniz

Kamuran Tanhan

Beritan Güneş Altın

George Aslan

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Mardin Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title