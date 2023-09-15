Mardin'in yöresel ürünü 'kara nohut' tescillendi

MARDİN - Mardin'e özgü olan ve 1100 yıllık tarihe sahip yöresel ürün 'kara nohut' coğrafi işaret alarak tescillendi. Anıtlı Meryem Ana Süryani Manastırı ve Kiliseleri Derneği ve Mardin Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje sonucu Türk Patent Kurumu tarafından tescillendi.

Turizm şehri Mardin'in yöresel ürünü Türk Patent Kurumu tarafından tescillendi. Kara nohut yemeğinin tarifini veren Şef Zelal Türk, "Bölgemizde olan kara nohut yüzyıllardır bu topraklarda yetişen fakat bilmediği bir üründür. Kimse bilmiyor daha yeni yeni bunun farkına varıyoruz. Kendi değerlerimizin zenginliklerimizin yeni yeni farkına vardık. Kara nohut bizim tarihimizde 2 bin yıllık tarihi olan bir ürün. Bugün tescillenmiş olması bizim için büyük bir gururdur. Bu yemek bildiğimiz sulu nohut gibi yapılıyor fakat biraz daha fazla suda kalması gerekir. Bir gece önceden suda kalması gerekiyor. Çok özel bir nohuttur ve vitamin değerleri yüksektir. İçinde omega 3-6 bulunur, besin değeri çok yüksek ve bol enerji verir" şeklinde konuştu.

Tescillenmesinin gurur olduğunu söyleyen Türk, "Tescillendiği için çok mutluyum. Bu bölge insanı için ve bölgemize ayrı bir katkısı olacaktır. Bizim bölgede böyle bir ürünün yetişmesi ayrı bir zenginliktir. Bu lezzeti bütün dünyaya yaymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pişirme aşamasından bahseden Türk, "Kuru soğanımızı kavuruyorsunuz tabi bir gün önceden nohutları suya bastırıyoruz. Sabah kalkınca onu birkaç kere temiz suyla yıkarız. Biraz salça biraz baharat ile eti ekleyip kavuruyoruz. Üzerine nohutunu döküyor ve kaynatıyoruz. Kaynaması 60 dakika sürüyor" dedi.