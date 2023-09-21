Mardin'in Ğurs Vadisi turizme kazandırılacak

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde şelale, piknik alanları, antik kalıntıları ve doğal güzelliğiyle bilinen Ğurs Vadisi, kaymakamlıkça yapılacak projelerle turizme kazandırılacak. Kaymakam Abdullah Şahin 'İlerleyen süreçte Ğurs Vadisi'ni turizm yönünden ve dünyaya tanıtılması yönünden gerekli çalışmaları yapacağız, projelerimizi hazırlayacağız. Olması gerektiği yerde değerlendireceğiz' dedi.

Birçok din, dil ve kültür ve binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Ğurs Vadisi, Kızıltepe Kaymakamlığı'nca yapılacak projelerle turizme kazandırılarak. Köylülerin tarım ve vadi boyunca uzanan su yatağı üzerindeki balık üretme tesisleriyle üretim de yaptığı vadi, şelaleler, piknik alanları, birçok medeniyete ait arkeolojik kalıntıları ile de dikkat çekiyor. Vadinin, milattan sonra 505-507 yıllarında Roma imparatoru Anastasius tarafından imparatorluğun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak için bir garnizon şehir olarak kurulduğu biliniyor.

Vadinin turizme kazandırılması için çalışmalara başladıklarını ifade eden Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin 'Bugün Kızıltepe'de çok önemli bir noktadayız, Yeşil Ğurs Vadisi'ndeyiz. Ğurs Vadisi, gerçekten Mardin'in ve Kızıltepe'nin en nadide, en güzellikle dolu yeridir. İnşallah Kızıltepe Kaymakamlığımız ve Belediyemiz olarak, ilerleyen süreçte Ğurs Vadisi'ni turizm yönünden ve dünyaya tanıtılması yönünden gerekli çalışmaları yapacağız, projelerimizi hazırlayacağız. Kıymetli arkadaşlarımız da bugün buradalar, peyzaj mimarımız ve projeci arkadaşlarımız burada, inşallah ilerleyen süreçte burası ile ilgili projelerimizi hazırlayacağız ve Ğurs Vadisi'ni olması gerektiği yerde değerlendireceğiz' dedi.(DHA)