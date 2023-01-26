Mardin Havalimanı yeni adı nedir, kim ismi verildi merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Mardin Havalimanı'nın adı değiştirildi. Mardin Havalimanı yeni adı nedir gündeme geliyor. Peki, Mardin Havalimanı yeni adı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç hafta önceki Mardin ziyaretinde yaptığı konuşmada, Mardin Havalimanı yeni adını açıkladı. Mardin Havalimanı yeni adı nedir gündeme geliyor. Mardin Havalimanı yeni adı nedir, kimin ismi verdi merak ediliyor. Mardin Havalimanı yeni adı nedir? Detaylar haberimizdedir…

MARDİN HAVALİMANI YENI ADI NEDIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Mardin'de toplu açılış töreninde konuşup Mardin Havalimanı'nın adının "Mardin Aziz Sancar Havalimanı" olmasını kalabalığa önermişti. Alandakilere "Kabul edenler, etmeyenler?" diyen Erdoğan, daha sonra havaalanının adının değiştiğini duyurmuştu.

Erdoğan konuşmasında, "Şimdi, Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptık. Bugün gönlümden şöyle bir şey geçti. Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedim. Mardin'in Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar hocamızın adı bundan sonra aynı zamanda Mardin'e girerken Mardin Havalimanı'nın gönderinde de görülecek. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı." demişti.