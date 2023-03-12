Mardin deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Mardin'de deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, Mardin deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Mardin'de deprem oldu mu? Mardin kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Bolu deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bolu depremleri! 12 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Mardin'de deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, Mardin deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Mardin'de deprem oldu mu? Mardin kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

MARDİN KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Suriye'nin Haseke 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı Türkiye'de bazı illerde de hissedilmiştir.