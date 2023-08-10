Mardin'de yaşanan depremin şiddetini ve merkez üssünün nerede olduğu merak konusu oldu. Az önce Mardin'de meydana gelen depremin büyüklüğü ve etkilediği bölgeler hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. İşte detaylar...

Kandilli ve Afad verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Mardin'de deprem oldu mu sorusu aratılan konular arasında yerini aldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında kullanıcılar tarafından Mardin deprem şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Peki, Mardin deprem mi oldu? Midyat deprem şiddeti ne? Az önce Mardin'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde... Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü sitesinde meydana gelen son depremler paylaşılmaktadır. Kandilli Rasathanesi'ne göre meydana gelen son depremler şu şekildedir:

MARDİN DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan gelen bilgiye göre; Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan sarsıntı çevre illerden de hissedildi.