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Mardin deprem bölgesi mi? Mardin fay hattı var mı, deprem riski var mı?

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Mardin deprem bölgesi mi? Mardin fay hattı var mı, deprem riski var mı?

Özellikle Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok vatandaş tarafından Mardin deprem bölgesi mi? Merak ediliyor. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle birçok fay hattı, farklı şehir merkezlerinden geçmekte. Peki, Mardin deprem bölgesi mi? Mardin fay hattı var mı, deprem riski var mı?

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Mardin deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Vatandaşlar ise böylelikle merak edilen Mardin deprem bölgesi mi? Sorusuna yanıt buldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, birçok ilde hissedildi ve korku, paniğe neden oldu. Peki, Mardin deprem bölgesi mi? Mardin fay hattı var mı, deprem riski var mı?

MARDİN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

AFAD tarafından yayınlanmakta olan Türkiye deprem haritasına göre 3. derece riskli şehirler şunlardır;

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir olarak biliniyor. Buna göre Mardin her ne kadar üçüncü derece deprem bölgesi olarak gözükse de deprem riski bulunmaktadır.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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