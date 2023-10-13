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Mardin'de Yeniyol Caddesi Araç Geçişine Kapatılacak

Mardin'de doğal gaz ve alt yapı çalışmaları nedeniyle 16 Ekim'de Yeniyol Caddesi'nin araç geçişine kapatılacağı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yolun onarım çalışmalarına başlanacağı ve 16 Ekim'de saat 18.00 ile 24.00 arasında araç geçişine kapatılacağı duyuruldu.