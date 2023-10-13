Mardin'de Yeniyol Caddesi Araç Geçişine Kapatılacak
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Mardin'de doğal gaz ve alt yapı çalışmaları nedeniyle 16 Ekim'de Yeniyol Caddesi'nin araç geçişine kapatılacağı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yolun onarım çalışmalarına başlanacağı ve 16 Ekim'de saat 18.00 ile 24.00 arasında araç geçişine kapatılacağı duyuruldu.
Mardin'de doğal gaz ve alt yapı çalışmaları nedeniyle 16 Ekim'de Yeniyol Caddesi'nin araç geçişine kapatılacağı belirtildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kurumların alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yolun onarım çalışmalarına başlanacağı bildirildi.
Bu kapsamda Yeniyol Caddesi'nde 16 Ekim'de saat 18.00 ile 24.00 arasında yolun araç geçişine kapatılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Emlak