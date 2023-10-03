Mardin'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı. Olayın ardından kadın gözaltına alındı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

13 Mart Mahallesi'ndeki evlerinde ismi öğrenilemeyen kadın ile eşi N.S. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, eşi N.S'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan N.S. ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.