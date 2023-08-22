Mardin'de Tandır Yanlışlıkla Lüks Otomobili Küle Çevirdi

Mardin'in Artuklu ilçesinde, ekmek tandırına yakın yerde park halindeki lüks otomobil, sıçrayan kıvılcım sonucu küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde iddiaya göre, ekmek tandırına yakın yerde park halindeki lüks otomobil, sıçrayan kıvılcım nedeniyle küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde saat 12.00 sularında tandıra yakın yerde park edilen lüks otomobile kıvılcım sıçradı. Kıvılcımlar lüks otomobili küle çevirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN