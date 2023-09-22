Mardin'de Otomobilin Çarptığı Genç Saniye Saniye Görüntülendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşındaki gence otomobilin çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Otomobilin çarptığı ve yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Serdar A.'ya (20) çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yayanın metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serdar A. Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN