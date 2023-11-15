Mardin'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla atarak hurdaya döndü ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Servet Vural yönetimindeki 41 AJD 293 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kontrolden çıkarak taklalar atarak şarampole uçtu. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada defalarca takla attığı belirlenen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Vural'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN