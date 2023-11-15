Mardin'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

MARDİN'de takla atan otomobilin sürücüsü Servet Vural (23), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'nde meydana geldi. Servet Vural idaresindeki 41 AJD 293 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vural'ın olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Vural'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)