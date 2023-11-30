Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

MARDİN'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Artuklu- Nusaybin kara yolu Ortaköy mevkisinde meydana geldi. Hakan Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 35 BFH 792 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile yanındaki M.S., H.S., M.S. ve Y.S. yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.