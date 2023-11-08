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Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı, 4 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole yuvarlandı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.