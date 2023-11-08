Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı, 4 kişi yaralandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole yuvarlandı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Mardin'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Artuklu ilçesi Ortaköy- Yolbaşı mevkisinde 06 FG 5042 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil