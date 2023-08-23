Mardin'de otomobil minibüse çarptı: 4 yaralı
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Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, 18.00 sıralarında Mardin-Midyat yolunda meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil