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Mardin'de otomobil minibüse çarptı: 4 yaralı

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Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında Mardin-Midyat yolunda meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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