Mardin'de Otomobil Kaldırıma Çıktı, 1 Kişi Yaralandı

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre gece saat 01.00 saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı 8 Mart Mahallesi'nde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyeti kaybolan araç kaldırıma çıktı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü, kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN