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Mardin'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 6 Yaralı

Mardin'de Artuklu-Yeşilli kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.