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Mardin'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Otomobil Haberleri
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Mardin'in Kışla Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü, önündeki otomobile çarparak yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.

Mardin'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde motosiklet sürücüsü, önündeki otomobile çarparak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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