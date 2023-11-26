Mardin'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Mardin'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde motosiklet sürücüsü, önündeki otomobile çarparak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN