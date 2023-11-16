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Mardin'de otomobil eşek sürüsüne çarptı: 1 eşek öldü, sürücü yaralandı

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Otomobil Haberleri

Mardin'de meydana gelen kazada otomobil, aniden yola çıkan eşek sürüsüne çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, 1 eşek hayatını kaybetti. Sürücü hastaneye kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

MARDİN'de otomobilin sürüye çarptığı kazada sürücü yaralandı, 1 eşek de öldü.

?Kaza, Kızıltepe-Nusaybin kara yolu uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Nusaybin istikametine giden 47 AH 959 plakalı otomobil, aniden yola çıkan eşek sürüsüne çarptı. Kazada sürücü yaralandı, 1 eşek öldü. Sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

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