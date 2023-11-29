Mardin'de otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
H.Ö. yönetimindeki 35 BFH 792 plakalı otomobil, Artuklu- Nusaybin kara yolu Ortaköy mevkiinde devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan sürücü ile M.S, H.S, M.S. ve Y.S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.