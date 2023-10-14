Mardin'de Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Artuklu-Nusaybin kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin ve Kızıltepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Artuklu- Nusaybin kara yolunun Tilkitepe mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 BGM 508 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otomobildeki Fuat Z. (34), Emine Z. (32), Zine S. (27) ve isimleri öğrenilemeyen 2 yaşında bir çocuk ile 5 aylık bebek yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin ve Kızıltepe devlet hastanelerine kaldırıldı.