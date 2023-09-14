Mardin'de Otomobil Alev Aldı
Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
MARDİN'in Artuklu ilçesinde, seyir halindeki otomobil alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Artuklu ilçesi Ensar Mahallesi Yeniyol Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 DR 848 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili durdurarak itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otomobili sardı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle, yandaki minibüse sıçramadan söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, otomobil yangında kullanılamaz hale geldi.(DHA)