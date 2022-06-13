Mardin çıplak adam kim? Mardin (KIZILTEPE) çıplak vatandaş olayı nedir?

Türkiye'de son günlerde yaşanan "çıplak vatandaş" görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Son gelen görüntünün adresi ise Mardin'in Kızıltepe ilçesi oldu. Olay sonrası Mardin çıplak adam kim? Mardin çıplak vatandaş olayı nedir gibi sorular gündem oldu. Mardin çıplak vatandaş olayı nedir?

MARDİN ÇIPLAK VATANDAŞ OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafiğin aktığı bir caddede yanından geçen araçlara aldırış etmeyen şahıs, çırılçıplak bir şekilde yürümeye devam etti. Kalabalık arasında bir süre çıplak dolaşan kişinin rahatlığı gözlerden kaçmadı.Çıplak şahsa, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İşlek sokakta çıplak halde yürümeye devam eden şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi. Kimliği bilinmeyen vatandaşın neden çıplak bir şekilde sokak ortasında yürüdüğü ise merak konusu oldu.

Şahsın kim olduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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