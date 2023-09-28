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Mardin Büyükşehir Belediyesi 'Eşler Arası İyi Bir İletişimin Stratejileri' Söyleşisi Düzenledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide, evlilikte eşler arasındaki ilişki durumu, konuşma adabı ve evliliğin devamı için yapılması gereken davranışlar gibi konular ele alındı.