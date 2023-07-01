Mardin'in eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Beyaz Su mesire alanı, bayram ve tatil sezonunda büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Mesire alanını ziyaret eden turist sayısı, beklenenin üzerinde bir artış göstererek 1 milyonu aşmayı başardı. Bölgenin yerli ve yabancı turistler arasında popülerliği her geçen gün artıyor.

Mardin Beyaz Su mesire alanı ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı

MARDİN - Mardin'in eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Beyaz Su mesire alanı, bayram ve tatil sezonunda büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Mesire alanını ziyaret eden turist sayısı, beklenenin üzerinde bir artış göstererek 1 milyonu aşmayı başardı. Bölgenin yerli ve yabancı turistler arasında popülerliği her geçen gün artıyor.

Mardin'in güneydoğusunda, tarihi Midyat ilçesine yakın bir konumda bulunan Beyaz Su mesire alanı, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Özellikle bayram tatilini fırsat bilenler serinlemek ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen tatilcilerin tercih ettiği bir nokta haline geldi.

Bu yıl mesire alanını ziyaret eden turist sayısındaki büyük artış, Mardin'in turizm potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Beyaz Su mesire alanı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Beyaz Su mesire alanı, yeşillikler arasında yer alan piknik alanları, şelaleleri ve yürüyüş parkurlarıyla ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunuyor. Ayrıca bölgede bulunan tarihi ve kültürel mirasları gezmek isteyen turistler için de ideal bir konuma sahip. Beyaz Su mesire alanının ziyaretçi sayısındaki bu büyük artış, Mardin'in turizm sektöründe yeni fırsatlar doğuracağının bir işareti olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki otel ve restoran işletmecileri, gelecek sezon için hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı.

Bayram tatilini Beyazsu'da geçiren Sadık Güneş: "Bayramda en çok tercih ettiğimiz yer burası. Bölgede herkes burayı tercih ediyor. Fiyat konusunda biraz daha uygun olmasını bekliyoruz. Bayram tatili çok güzel geçiyor. Ailemiz ile birlikte çok eğleniyoruz" dedi.