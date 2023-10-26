"Mardin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Yardımı ne zaman yatacak 2023?" Merak ediliyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarında başarılı olmaları adına gençlere destek olmaya devam ediyor. Peki, Mardin Belediyesi burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Mardin Belediyesi burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman yatacak? Mardin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Yardımı ne zaman yatacak 2023?

Mardin'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin üniversiteli öğrencilerine destek olmak için 'Eğitim Destek Projesi' kapsamında 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında 7.652 ihtiyaç sahibi öğrencinin ailelerine eğitim desteğinde bulunulmuştu. Peki ama Mardin Belediyesi burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman yatacak? Mardin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Yardımı ne zaman yatacak 2023? İşte detaylar…

MARDİN BELEDİYESİ BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YATACAK?

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında da devam eden 'Eğitim Destek Projesi' kapsamında 27.09.2022'de başlayan ve 05.10.2022 tarihinde sona eren Eğitim Destek Başvurusunda toplamda 14.011 başvuru alınmış olup, 10.003 öğrencimizin başvuruları olumlu sonuçlandırıldı.

Mardin'de ikamet eden, ihtiyaç sahibi, 10.003 üniversite öğrencisi okutan aileye 1.Dönem 1500 TL, 2.Dönem de 1500 TL olmak üzere toplamda 3000 TL eğitim desteği verilmesi kararlaştırıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Binasında bu konuyla alakalı basın mensuplarını bilgilendirdi. Burs Miktarı Ve Süresi 2023-2024 Yılı İçin Belirtilmemiş.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİTİM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK 2023?

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin İlinde İkamet Eden Yüksek Öğrenim Ön Lisans, Lisans Ve Lisansüstü Öğrencilerine Burs Verecek. Başvurular Belediyenin İnternet Sitesindeki Online Başvuru Formunun Doldurulmasıyla Yapılır. Burs Miktarı Ve Süresi2023-2024 Yılı İçin Belirtilmemiş.