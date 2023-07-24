Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Marcus Wendel ile gündem oldu. Peki, Marcus Wendel kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Marcus Wendel Galatasaray'a gelecek mi?

Marcus Wendel kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Marcus Wendel Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Marcus Wendel kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Marcus Wendel Galatasaray'a gelecek mi?

MARCUS WENDEL KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 28 Ağustos 1997 (25 yıl yaşında), Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brezilya Şu andaki takımı: FK Zenit (#8 / Orta Saha) Genellikle Wendel olarak bilinen Marcus Wendel Valle da Silva, Rus kulübü Zenit Saint Petersburg için oynayan Brezilyalı bir futbolcudur. Merkezi orta saha oyuncusu, ofansif orta saha oyuncusu veya sol orta saha oyuncusu olarak oynuyor.

GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Marcus Wendel transferi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.