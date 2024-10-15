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Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

MARCUS AURELİUS'UN OĞLU VE HALEFİ OLAN ROMA İMPARATORU HANGİSİDİR?

A: Commodus

B: Spartaküs

C: Caligula

D: Maximus

Cevap:

Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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