Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

MARCUS AURELİUS'UN OĞLU VE HALEFİ OLAN ROMA İMPARATORU HANGİSİDİR?

A: Commodus

B: Spartaküs

C: Caligula

D: Maximus

Cevap: