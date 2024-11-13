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Marco Rubio kimdir? Marco Rubio kaç yaşında, nereli?

Marco Rubio kimdir? Marco Rubio kaç yaşında, nereli?
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Marco Rubio, Amerika Birleşik Devletleri'nde tanınmış bir politika figürüdür. Yaşı, kökeni ve politik kariyeri hakkında merak edilenler bu haberde yer alıyor. Rubio'nun kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereden geldiğini öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Marco Rubio'nun kim olduğu ve kariyeri kamuoyunda merak ediliyor. ABD'nin yeni dışişleri bakanı olarak Marco Rubio'nun atanabileceği beklentisi gündeme geliyor. Birçok kişi, Rubio'nun dışişleri bakanı olması durumunda ABD-Türkiye ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Rubio'nun hayatı ve siyasi kariyerine dair detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Marco Rubio kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

MARCO RUBIO KİMDİR?

Marco Antonio Rubio 28 Mayıs 1971 tarihinde doğmuştur. Amerikalı politikacı ve ABD'nin Florida Eyaleti Senatörü olarak görev yapmaktadır. 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olmuş, ancak 15 Mart 2016'da yarıştan çekilmiştir.

Marco Rubio, Florida'nın Miami kentinde dünyaya gelmiştir. Babası Mario Rubio Reina ve annesi Oriales (Garcia) Rubio, Fidel Castro'nun iktidara gelmesinden önce, 1956 yılında Küba'dan ABD'ye göç etmişlerdir. Marco Rubio doğduğunda ebeveynleri henüz ABD vatandaşı değildi; ancak 1975 yılında vatandaşlık kazanmışlardır. Miami'de büyüyen Rubio, 1993 yılında Florida Üniversitesi'nden mezun olmuş, ardından 1996 yılında Miami Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamlamıştır.

Marco Rubio kimdir? Marco Rubio kaç yaşında, nereli?

Rubio'nun siyasi kariyeri 1999 yılında Florida Eyalet Meclisi'ne seçilmesiyle başlamıştır. 2006 yılında henüz 35 yaşındayken eyalet meclisi başkanlığına getirilmiş ve bu görevi 2008'e kadar sürdürmüştür. 2010 yılında ABD Senatosu'na seçilen Rubio, 13 Nisan 2015'te 2016 başkanlık seçimlerine adaylığını açıklamış; ancak kendi eyaleti Florida'daki ön seçimi kaybetmesinin ardından 15 Mart 2016'da başkanlık yarışından çekilmiştir.

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