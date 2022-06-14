Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek ilk iş olarak teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak istiyor. Cenk Ergün'ün geçen hafta Alman teknik direktör Marco Rose ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Peki, Marco Rose kim? Marco Rose hangi takımları çalıştırdı?

MARCO ROSE KİM, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

45 yaşındaki Rose son olarak Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da görev yapmıştı. Kariyerinin en önemli başarılarını Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da yaşayan Alman teknik adam, iki lig ve bir kupa şampiyonluğu kazandı. Borussia Mönchengladbach'ta da görev yapan Rose, geride kalan sezonda Borussia Dortmund ile Bundesliga'yı 2. sırada bitirdi.

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