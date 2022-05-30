Marcelo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Marcelo Fenerbahçe transferinde son durum! - Haberler

Marcelo Fenerbahçe'ye geldi mi merak ediliyor. Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Kadro güçlendirme çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, Real Madrid ile yolları ayıran dünyaca ünlü sol bek Marcelo ile ilgileniyor. Peki, Marcelo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Marcelo Fenerbahçe transferinde son durum haberimizde...

MARCELO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak için girişimlere başladı. Sarı-lacivertlilerin, bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından kulübe gözyaşları içinde veda eden Real Madrid'in efsane futbolcusu Marcelo için harekete geçtiği öne sürüldü.

JESUS İLE BİRLİKTE GELECEK

Brezilyalı sol bek Marcelo'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında yer alması beklenen tecrübeli teknik adam Jorge Jesus ile birlikte takıma katılması bekleniyor.

REAL MADRID'E VEDA ETTİ

Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu, İspanyol devine gözyaşları içinde veda etti. 34 yaşındaki sol bek veda mesajında, "Real Madrid ile son maçımdı ama çok mutluyum. Bu bir üzüntü günü değil, büyük bir sevinçle ayrılıyorum, hayranlara ve Bernabeu'da yaşadığım büyülü gecelere minnettarım" ifadelerini kullandı.

TEK PÜRÜZ AİLESİ

Sansasyonel transferin gerçekleşmesinin önündeki tek engel ise Marcelo'nun ailesinin İspanya'da yaşamak istemesi.

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