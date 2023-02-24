Olympiakos'la sözleşmesini fesheden Marcelo, Beşiktaş'la görüşüyor. Sol bek arayışında olan Siyah-Beyazlılar, bonservissiz olan ve yüksek maaş talebinde bulunmayan Brezilyalı yıldızla 6 aylık mukavele imzalamayı düşünüyor. Futbolseverler ise Marcelo Beşiktaş'a mı geliyor? Marcelo Beşiktaş'a gelecek mi? araması yapıyor.

MARCELO BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Olympiakos'la sözleşmesini fesheden Marcelo, Beşiktaş'la görüşüyor. Sol bek arayışında olan Siyah-Beyazlılar, bonservissiz olan ve yüksek maaş talebinde bulunmayan Brezilyalı yıldızla 6 aylık mukavele imzalamayı düşünüyor. Kazanmadık kupa bırakmayan 34 yaşındaki futbolcu, gelmiş geçmiş en iyi sol beki olarak gösteriliyor. Yunan ekibi ile yolları ayıran yıldız futbolcunun bonservisinin olmaması, Beşiktaş için iştah kabartan bir unsur. Siyah-Beyazlılar, Marcelo'nun yaşını da göz önünde bulunarak 6 aylık sözleşme üstünde duruyor. Kariyerini Avrupa'da devam ettirmek isteyen Marcelo'nun talebi ise 2 yıllık sözleşme. Siyah-Beyazlılar bu süreye sıcak bakmıyor. Taraflar orta yolu bulursa 34 yaşındaki futbolcu Siyah-Beyazlı formayı giyecek. Olympiakos formasıyla 10 maça çıkan Marcelo, 3 kez gol atma başarısı gösterdi. Brezilyalı futbolcu Real Madrid ile 5 Şampiyonlar Ligi, 6 İspanya La Liga şampiyonluğu yaşadı.