Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü, TSİ 23.00'da İspanya temsilcisi Sevilla ile Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda karşılaşacak. Peki, Marcao neden yok? Sevilla'da Marcao sakat mı?

Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Sevilla, 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, Sevilla'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki, Marcao neden yok? Sevilla'da Marcao sakat mı?

MARCAO SAKAT MI?

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Sevilla XI: Dimitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Alex Tellex, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Bryan Gil, En-Nesyri

Fenerbahçe XI: Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Szalai, İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln, King, Valencia

Marcao ilk 11'de yer almıyor.