Marburg virüsü nedir? Marburg virüsü belirtileri nelerdir?

Koronavirüs ve maymun çiçeğiyle boğuşan insanlık, yeni virüs haberiyle sarsıldı. Ebola virüsüne benzeyen ve şu anda aşısı olmayan ' Marburg Virüsü'nün belirtilerin çıkmasından sadece 9 gün sonra kan kaybından ölüme neden olması büyük korku yaratıyor. Marburg virüsü belirtileri nelerdir? Marburg virüsü nedir?

MARBURG VİRÜSÜ NEDİR?

IFLScience'ta yer alan bir habere göre Marburg, şu anda aşısı bulunmayan bir hastalık ve genellikle, semptomların ortaya çıkışından 8-9 gün sonra, kan kaybı ve şok nedeniyle ölümlere sebep olabiliyor. Bilim insanları bu virüsün, Mısır meyve yarasalarından kaynaklandığını düşünüyor.

MARBURG VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Habere göre, virüsün semptomları kendisini aniden belli ediyor ve vakalar yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, aşırı yorgunluk ve kas ağrılarına maruz kalıyor. İlerleyen günlerde şiddetli ishal, karın ağrısı, mide krampları, mide bulantısı ve kusma ile mücadele eden hastalar, bu aşamada derin, boş yüz ifadeleri ve aşırı uyuşuk tavırları ile "hayaletimsi" bir görünüm sergiliyorlar. Vakalar son günlerinde, kusmuklarında bulunan kanın yanı sıra; yüz, burun, diş eti ve vajina bölgelerinde oluşan kanamalar sebebiyle aşırı kan kaybedip şoka giriyorlar.