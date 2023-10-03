Kahramanmaraş'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Maraş'ta kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Kahramanmaraş'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Ekim Maraş'ta nerede deprem oldu?

Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Ekim Maraş'ta nerede deprem oldu?

Kahramanmaraş'da deprem mi oldu ve Kahramanmaraş'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Maraş'ta meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Ekim Maraş'ta nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

MARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesine göre, Kahramanmaraş'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'da meydana gelen deprem saat 11:52'de gerçekleşti. Deprem 3.6 şiddetinde meydana geldi.

DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem verilerini iletiyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.