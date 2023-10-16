Haberler ›› Gündem ›› Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu?

Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu?

Kahramanmaraş'ta son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Kahramanmaraş'ta deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu?