Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Ülkeyi yasa boğan depremin ardından ise Maraş depreminde kaç kişi öldü? 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? soruları aratıldı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır hasara neden oldu. Depremlerde yüzlerce bina yıkılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe daha da artıyor. Vatandaşlar ise arama motorlarında Maraş depreminde kaç kişi öldü? 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? sorularına yanıt aradı.

MARAŞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Asrın felaketinde son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu depremlerde kaybettiğimiz vefat sayımız 43 bin 556. Az bir rakam değil." ifadelerini kullandı. Asrın felaketinde son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu depremlerde kaybettiğimiz vefat sayımız 43 bin 556. Az bir rakam değil. Her bir hayatını kaybeden vatandaşımıza karşı sorumluyuz. Bu travma ancak büyük bir birlik ve beraberlikle atlatılır. Bu işin içinde daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Hüznümüz var, şehirlerimiz yıkıldı ama bu bizim umudumuzu ortadan kaldırmayı sağlamaz. İşimizi bitirmeden de kalkıp gitmeyeceğiz. Burada bu umudu canlı tutmak zorundayız, her zamankinden daha fazla da çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Şu anda yüzde 75 ile 80 arasında hasar tespit oranı. 600 binden fazla bağımsız bölüm yıkılmış, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı. Ticaret alanındakileri de eklerseniz 750 bini buluyor. Her detayı tek tek inceledik, sahadaki bütün arkadaşlarımızın bilgilerini her şeyiyle değerlendiriyoruz. Türkiye, devletin bütün birimleriyle birlikte bir çalışma ortaya koyuyor. Biz bundan önce Düzce'de bir deprem geçirdik. İnsanlar korkularından evlerine girmediği için 30 bine yakın çadır dağıttık. İkinci 6.4'lük depremden sonra evi sağlam olanlar da çadır talep ediyor, neredeyse bütün bölge çadır talep ediyor. Sahaya da sevk etmeye çalışıyoruz ama tabiiki öncelikler var. Çadırdan hemen sonra da konteynerlara geçilecek. İki ayın sonunda 100 bin konteynerı tamamlamış olacağız. Uzun süredir bu konteynerlarla ilgili bir düzen var. Özellikle ev sahibi olup evi yıkılanlar, şehit aileleri, engelliler, hamileler, yaşlılar gibi içlerinde öncelikleri var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat aldık. Bu büyük depremin etkisinden kurtulabilmek için böyle bir adım atılmış oldu. Bütün bu süreçlerde sağlık olacak, çocuklar için eğitim birimleri olacak, sosyal marketler olacak. Biz bu 1 yıllık süreçte depremzedelerimizin bu travmasının atlatmaları için büyük çaba sarf edeceğiz. Bir de şehirlerin tahliye edilmesi konusunda nakliye araçları milyonlarca kez taşıma yapacaklar. Şehirde iş makineleri çalışacak, kamyonlar enkaz getirecekler, şehirlerin yeni alanları oluşmaya başlayacak. Onun için Türkiye'nin birçok yerinde oteller 10 bölgedeki depremzedeleri bu durumu atlatabilmeleri için ağırlıyorlar. Bir yıllık planlama içinde gıda, lojistik gibi her şeyi değerlendiriyoruz. Pek çok farklı projeyi aynı anda yürütüyoruz."

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay, 20 Şubat Pazartesi akşamı 6.4 ve 5.8 ile sallandı. Bu depremlerde hasarlı binalardan eşya almak isteyenlerin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı. Bu gelişmenin ardından AFAD tarafından hazırlanan genelgede, afet bölgesinde "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirileceği ifade edilen genelgede, binası "ağır hasarlı" olarak belirlenmiş, 30 günlük süre içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşların eşyalarını alabilmelerinin, yapılarıyla ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacağı aktarıldı. Tahliye sırasında olası mücbir sebeplerle tahliyenin durdurulması zorunluluğu oluşması halinde, tahliyenin derhal sonlandırılarak, bu durumun tutanak altına alınması istenen genelgede, yapılarına girmelerine müsaade edilmeyen veya eşya tahliyesi yapılamayan vatandaş için ayrıca eşya yardımı gerçekleştirileceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem felaketi sebebiyle OHAL ilan edilen illerde istihdamın korunmasına yönelik tedbirler kapsamında işverenlere işten çıkarma yasağı getirildi. Yine kararnameye göre depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden de yararlanabilecek.