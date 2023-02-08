İstanbul'da beklenen büyük deprem hakkında merak edilenler var. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 957'ye yükseldi. 38 bin 224 kişinin yaralandığı depremin ağır hasar verdiği 10 şehirde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Yaşanan facianın ardından Maraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? İstanbul'da deprem olacak mı? soruları aratıldı.

MARAŞ DEPREMİ İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Kahramanmaraş depreminin ardından CNN Türk ekranlarında yer alan Prof. Dr. Okan Tüysüz konu hakkında açıklamaları şöyle;

"Doğu Anadolu Fayı dünyanın önemli faylarından bir tanesi. Pazarcık kesiminde 510 yıldan bu yana deprem olmuyordu. Bu süreçte olan gerilme 7.7 büyüklüğündeki bir depremle boşaldı. İkinci deprem birincisi tarafından tetiklenen bir deprem oldu; 7.6'lık bir deprem meydana geldi. Bölgede çok sayıda artçı meydana gelmeye başladı. Bu deprem hareketliliği günümüzde hala devam ediyor. Oldukça uzun bir süre devam etme olasılığı olan bir aktivite. Bölgedeki tüm kırılan fayların yerine oturması için daha uzun süre artçıların gelişmesi gerekiyor. Çok büyük olasılıkla her iki fay enerjisini boşaltmıştır ve daha büyük bir deprem olmaz. İstanbul'da bir deprem bekleniyor ancak bunun bu depremle ilgisi yok. Orada onların tetikleyebileceği bir fay var. Hatay, Elbistan güneyinde bir diğer kol var, orada olma ihtimali var. Bu 2 depremin bölgede yarattığı etki henüz incelenmiş değil."