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Maraş Çarşısı yıkıldı mı? Tarihi Maraş Çarşısı'na ne oldu? Son hali yürek yakıyor!

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Maraş Çarşısı yıkıldı mı? Tarihi Maraş Çarşısı'na ne oldu? Son hali yürek yakıyor!

Kahramanmaraş merkezli depremler, taş ve ahşaptan yapılan yaklaşık 500 yıllık Maraş Çarşısı yıkıldı mı? Türkiye'yi derinden sarsan depremin merkez üssündeki tarihi çarşının son hali içler acısı. Peki, Maraş Çarşısı yıkıldı mı? Tarihi Maraş Çarşısı'na ne oldu? Son hali yürek yakıyor!

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Maraş Çarşısı yıkıldı mı? Türkiye 3 büyük depremler sarsılırken iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta taş taş üstünde bırakmadı. Bu nedenle Maraş Çarşısı yıkıldı mı? Sorusu da oldukça merak edildi. Dulkadiroğlu Beyi Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda inşa ettirdiği, 9 giriş ve 495 iş yerinden oluşan tarihi Maraş Çarşısı da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendi. Peki, Maraş Çarşısı yıkıldı mı? Tarihi Maraş Çarşısı'na ne oldu? Son hali yürek yakıyor!

MARAŞ ÇARŞISI YIKILDI MI?

Sarsıntılardan dolayı bazı dükkanlarda çatlaklar oluştu, tarihi çarşı çevresinde bulunan taş ve ahşap iş yerleri yıkıldı. Çevresinde dar sokaklarda bulunan tarihi dükkanlar, müze ve konakların yanı sıra geçen yıllarda restore edilerek pansiyon ve kafeye dönüştürülen yapılar depremde hasar gördü.

DEPREMİN YIKICI ETKİSİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Depremler nedeniyle enkaza dönüşen taş ve ahşap evler ile Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı'nın son hali dronla görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yapılardaki yıkım depremin etkisini gözler önüne seriyor.

İşte 500 yıllık tarihi çarşının depremden sonraki hali;

Maraş Çarşısı yıkıldı mı? Tarihi Maraş Çarşısı'na ne oldu? Son hali yürek yakıyor!

Maraş Çarşısı yıkıldı mı? Tarihi Maraş Çarşısı'na ne oldu? Son hali yürek yakıyor!

Maraş Çarşısı yıkıldı mı? Tarihi Maraş Çarşısı'na ne oldu? Son hali yürek yakıyor!

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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