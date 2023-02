Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde yıkıma neden oldu. Maraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da kaç gün okullara ara verildi merak ediliyor. Maraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da kaç gün okullara ara verildi sorusuna yanıt aranıyor. Maraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da kaç gün okullara ara verildi? Detaylar haberimizdedir…

HANGİ İLLERDE OKULLARA KAÇ GÜN ARA VERİLDİ?

, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin son bilgileri vererek, "Şu ana kadar 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var. 1710 bina yıkıldı." ifadelerini kullandı. Depremin vurduğu Maraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da eğitime 2 hafta; diğer illerde ise 1 hafta ara verildi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, " Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz." dedi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 284 OLDU

Bilançoya ilişkin son bilgileri veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Ekiplerimiz sahada. Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı var, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat, 226 yaralı, 20 yıkım; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 600 yaralı, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 can kaybı, 200 yaralı, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı, 16 yıkım; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var." ifadelerini kullandı.