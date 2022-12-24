Maradona öldü mü, kaç yaşında öldü? Diego Maradona ne zaman, hangi yıl öldü? Maradona'nın hastalığı neydi, neden öldü? Maradona yaşıyor mu?

Futbolun efsane isimlerinden olan Diego Maradona kaç yılında öldü merak edildi. Arjantin'in dünya kupası kazanmasının ardından Maradona ile ilgili, Maradona öldü mü, kaç yaşında öldü? Diego Maradona ne zaman, hangi yıl öldü? Maradona'nın hastalığı neydi? araştırması yapılıyor. Peki, Maradona öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar...

Arjantin'in en iyi futbolcularından birisi kabul edilen Diego Maradona kaç yaşında, hangi yıl öldü merak ediliyor. Arjantin'in dünya kupası kazanmasının ardından Messi ve Maradona paylaşımları artmıştı. Bunun ardından futbol severler Maradona'nın yaşıyor mu yoksa vefat mı ettiğini merak etmişti. İşte ayrıntılar...

MARADONA ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Arjantin'in dünyaca ünlü eski futbolcusu Diego Armando Maradona 25 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetmişti. Maradona 60 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Maradona 2020 Kasım ayı başlarında beyin ödemi dolayısıyla hastaneye kaldırılmıştı ve ameliyata alınmıştı. 25 Kasım 2020 tarihinde ise vefat etmişti.

MARADONA KİMDİR?

Diego Armando Maradona (30 Ekim 1960 - 25 Kasım 2020), Arjantinli profesyonel futbolcu, teknik direktör ve menajerdi. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri, eski futbolcular, faal futbolcular ve futbol taraftarlarınca tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülmektedir. Ayrıca Pelé ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır.

Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran iki futbolcudan ilkidir, ikincisi Ronaldo'dur. Barcelona'ya 5 milyon £ karşılığında transfer olup rekor kırdıktan sonra Napoli'ye 6,9 milyon £'a transfer olarak yeni rekor kırmıştır. Maradona profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarında oynamıştır. Kulüp seviyesinde en ünlü olduğu Napoli takımında çok sayıda övgü almıştır. Arjantin adına 91 millî maça çıkmış ve 34 gol atmıştır.

Dört FIFA Dünya Kupası turnuvasında oynamıştır ve Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardır. O maçtan sonra Altın Top ödülü almıştır. Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'ye iki gol atarak 2-1'lik galibiyeti sağlamıştır ve iki gol de tarihe geçmiştir. İlk golü eliyle atmıştır ve ceza verilmemiştir, o gole "Tanrı'nın Eli" denmiştir. İkinci golü ise topu 60 metre sürerken beş oyuncuyu geçerek atmıştır. Bu gol 2002 yılında FIFA.com tarafından "Asrın Golü" seçilmiştir.

Maradona, sporun en tartışmalı ve haber değeri taşıyan figürlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'da 1991 yılında başarısız geçen bir kokain testinden sonra 15 ay boyunca futboldan uzaklaştırılmıştır. ABD'de efedrin testinin pozitif çıkması sonucu 1994 FIFA Dünya Kupası'nı evinde izlemek zorunda kalmıştır. 2005 yılında önemli miktarda kilo vermiş ve kokain bağımlılığının üstesinden gelmiştir. Açık sözlülüğüyle, basın ve spor yöneticileriyle anlaşmazlıklarıyla çokça gündeme gelmiştir. Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmiştir.