Mapo Tofu tarifi! MasterChef Mapo Tofu nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Mapo Tofu hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Mapo Tofu hazırladı. Peki, Mapo Tofu nedir? Mapo Tofu nasıl yapılır? Mapo Tofu nedir?

UNESCO özel lezzetlerini sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Mapo Tofu aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Mapo Tofu nasıl yapılır? Mapo Tofu nedir? Mapo Tofu nasıl yapılır, Mapo Tofu yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Mapo Tofu yapıldı, evde klasik Mapo Tofu yapıldı! İşte en güzel Mapo Tofu!

MAPO TOFU TARİFİ!

İÇİNDEKİLER

- 450 gr sert tofu

- 250 gr kıyma (domuz filetosu)

- 10 gr ince doğranmış zencefil

- 2 diş ince kıyılmış sarımsak

- 1-2 adet taze kırmızı biber (ince dilimlenmiş)

- 2 adet kurutulmuş biber

- 1 C. yemek kaşığı Siçuan karabiberi (toz veya iri öğütülmüş)

- 2 yemek kaşığı. yemek kaşığı Tobanjiang sosu

- 200 ml su veya tavuk suyu

- 1 C. yemek kaşığı mısır nişastası veya patates nişastası

- 1 C. şeker

- 1 adet taze soğan

- 2 yemek kaşığı. yemek kaşığı nötr yağ

YAPILIŞI

1. Sarımsakları ve zencefili soyun, doğrayın. Biberleri dilimleyin ve Siçuan biberlerini öğütün.

2. Tofuyu küpler halinde (1 cm) kesin.

3. Wok'unuzu yüksek ateşte ısıtın, 2 yemek kaşığı dökün. yemek kaşığı yağ ve orta ateşte sarımsak, zencefil ve taze ve kurutulmuş biberleri ekleyin. Güzel bir renk elde edene kadar kızartın.

4. Öğütülmüş Sichuan biberini ekleyin ve 30 saniye boyunca sürekli karıştırın. Daha sonra ateşi arttırın ve kıymayı ekleyin. Eti küçük bir spatula darbesiyle "parçalayın" ve et tamamen kavruluncaya kadar soteleyin.

5. 2 yemek kaşığı ekleyin. yemek kaşığı Tobanjiang sosunu domuz etiyle karıştırın, ardından karışıma 150 ml su veya et suyu dökün. Karıştırın ve 3 dakika pişirin.

6. Bu arada mısır nişastasını et suyunun geri kalanı ve suyla (yaklaşık 50 ml) seyreltin.

7. Tofu küplerini wok'a ekleyin, tofu küplerinin kırılmaması için yavaşça karıştırın, ardından seyreltilmiş mısır nişastasını ekleyin.

8. Sos kalınlaşana kadar her şeyi yüksek ateşte ısıtın. (Sos çok koyulaşırsa ve jelatinimsi parçalar varsa, biraz daha su veya tavuk suyu ekleyin).

9. Bir tutam şeker ekleyin ve üzerine taze soğan serpin. Karıştırın ve ısıyı kapatın.

Geriye kalan tek şey küçük bir kase beyaz yasemin pirincinin tadını çıkarmak!