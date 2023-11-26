Manuel Vitesli Ferrari F-430'ın Son Hız Denemesi

Son günlerde teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektrikli otomobiller ve otonom sürüş konularında ciddi ilerlemeler kaydedildi. Fakat otomobili hayat tarzı olarak gören kullanıcılar için bu haberimiz daha da heyecan verici. İşte karşınızda manuel vitesli bir Ferrari F-430 ve son hız deneme videosu...

Son günlerde teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektrikli otomobiller ve otonom sürüş konularında ciddi ilerlemeler kaydedildi. Bunlar otomobili bir hayat tarzı olarak görmeyen daha çok konforlu seyahat odaklı kullanıcılar için oldukça heyecan verici gelişmeler. Fakat otomobili hayat tarzı olarak gören kullanıcılar için bu haberimiz daha da heyecan verici. İşte karşınızda manuel vitesli bir Ferrari F-430 ve son hız deneme videosu…

Manuel vites ve gerçek Ferrari ruhu!

Otomobillere aşkla bağlı olan kullanıcılar için bu her ne kadar doğru olmasa da çevre kirliliği 2. sırada yer alıyor. Gerçek otomobil tutkunları elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının yanında eski nesil v8 motorlara sahip çıkıyor diyebiliriz. AutoTopNL YouTube kanalı tarafından paylaşılan bu video gerçek otomobil tutkunlarını deliye döndürdü diyebiliriz. İşte o video…

"Bir çocuktan araba çizmesini isteyin. Muhtemelen kırmızı bir araba çizecektir." sözünü bilmeyen yoktur. Ferrari için söylenmiş olan bu söz aslında herkesin otomobil denince aklına kırmızı bir Ferrari'nin geldiğini anımsatır. Bu haberimizde yer alan video da özellikle Ferrari tutkunlarını çıldırtacak cinsten.

Sektörde kalma mücadelesi: Elektrikli Ferrariler mi yoksa benzinli Lamborghini'ler mi?

V8 motor düzenine sahip olan İtalyan aygırı Ferrari F-430 kendine has Ferrari sesi ve tasarımıyla büyük beğeni topluyor. Ferrari'nin "elektrikli otomobil" dönüşümüne geçişiyle sesleri kısılmaya başlaya egzoz seslerine inat F-430 modelleri kükremeye devam ediyor.

AutoTopNL tarafından paylaşılan videoda tamamen manuel bir şanzımana sahip olan Ferrari F-430 test ediliyor. Almanya'nın hız sınırı olmayan otobanlarında yapılan nefes kesici sürüş videosunda Ferrari'nin sınırları tam olarak zorlanmasa da kaputun altında yatan gücü net olarak görmek mümkün.

Ferrari F-430 teknik özellikleri

Motor hacmi: 4308 cc V8

Motor gücü: 490 Hp

Maksimum tork: 465 Nm

Maksimum sürat: 315 km/h

Motor pozisyonu: Ortada

Şanzıman: 6 ileri Sequential

Hızlanma 0 – 100 km/h: 4 saniye