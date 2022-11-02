Bayern Münih takımını ve Alman Milli Takımın kalecisi olan yıldız futbolcu Manuel Neuer hakkında çıkan kanser haberlerinin ardından futbolseverler ve sevenleri Manuel Neuer kanser mi? sorusu aratıldı. Arama motorlarında Manuel Neuer ne kanseri? sorusu aratılıyor. Peki, Manuel Neuer kanser mi oldu? Manuel Neuer hasta mı? Manuel Neuer ne kanseri?

Manuel Neuer kanser mi oldu? sorusu merak ediliyor. Bayern Münih takımını ve Alman Milli takımın kalecisi olan yıldız futbolcu Manuel Neuer için kanser olduğu hakkında çıkan haberlerin ardından merak edildi. Arama motorlarında Manuel Neuer ne kanseri? sorusu aratılıyor. Peki, Manuel Neuer kanser mi oldu? Manuel Neuer hasta mı? Manuel Neuer ne kanseri? İşte merak edilenler...

MANUEL NEUER KANSER Mİ OLDU?

Manuel Neuer yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi; "Deri hastalıkları söz konusu olduğunda ikimizin de kişisel geçmişleri var. Cildimde güneş kaynaklı hiperpigmentasyon bulunuyor ve cilt kanseri bulunuyor. Bu nedenlerle üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım." sözlerinin ardından şunları ekledi;

"Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum."