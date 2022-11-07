Mantı tarifi! Masterchef Mantı nedir, nasıl yapılır? Mantı için gerekli malzemeler! Mantı hangi yöreye ait?

Masterchef 7 Kasım yarışmasında şefler tarafından Mantı yapılması istendi. Peki Masterchef Mantı nasıl yapılır? Mantı için gerekli malzemeler nelerdir? Mantı yemek tarifi! Mantı nasıl yapılır? Mantı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Mantı tarifi oldu. Peki en güzel Mantı yemek tarifi nasıldır? Mantı yemeği nasıl yapılır? Mantı için gerekli malzemeler nelerdir? Mantı nasıl yapılır? Mantı için gerekenler neler?

MANTI NEDİR? HANGİ YÖREYE AİT?

Mantı, çeşitli baharatlarla çeşnilendirilen kıymanın, küçük hamur parçalarının içine konulması ve bu hamur parçalarının suda haşlanması ile yapılan yemektir. Türk mutfağının olduğu kadar diğer Orta Asya mutfaklarının da bir parçası olan mantı, eski SSCB ülkelerinde de popüler bir yiyecektir. Ayrıca Afganistan, Balkanlar, Kuzeybatı Çin ve Pakistan'ın Peşaver şehrinde de mantı tüketilmektedir. Mantı, Uzak Doğu'da baozi ve mandu adları ile anılan etli/sebzeli hamur yemeklerine benzemektedir.

TÜRK MUTFAĞINDA MANTI

Türk mutfağında mantı, Orta Asya yemek kültürü ile kıyaslandığında farklılaştığını söyleyebiliriz. Türk mutfağında mantı yapımı, Orta Asya mutfağına kıyasla daha çok emek gerektirir.

Türk mutfağında mantı genellikle; üzerine ilave edilen salça, eritilmiş tereyağı ve yoğurt ile servis edilir. Bunun dışında baharat tercihi ise çoğunlukla nane ve sumaktır. Bölgelere göre zaman içerisinde farklılaşmıştır.

Kayseri ile özdeşleşen mantı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve 2009 yılında coğrafi işaret belgesi almıştır. Bölgelere göre mantı; Sinop, Boşnak, Gürcü, Sivas ve Çorum mantısı gibi farklı isimlerle anılmaktadır. Trakya usulu mantı da et suyu veya salçalı su dökülerek tepside pişirilir. Bir çeşit böreği andırır, bilindik mantıdan farkı kızarmış tepsi mantısıdır. Mantı, aynı zamanda Nevşehir'de de popülerdir.

MANTI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Malzemeler:

-1,5 su bardağı un

-1/4 su bardağı su

-1 adet yumurta

Harcı için:

-200 gram kıyma

-1 adet kuru soğan

-1 çay kaşığı tuz

-1/2 çay kaşığı karabiber

Mantıları haşlamak için:

-4 su bardağı et suyu

Sosu için:

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 tatlı kaşığı biber salçası

-1 tatlı kaşığı nane, 1 su bardağı et suyu (mantının haşlama suyundan kullanabilirsiniz)

Üzeri için:

1 su bardağı yoğurt

MANTI NASIL YAPILIR?

Hamuru için;

Unu karıştırma kabına alın. Orta kısmını açıp yumurtayı ekleyin. Yumurtayı una yedirerek suyu azar azar ekleyin. Tüm malzemeyi toparlanana kadar karıştırın.

Toparlanan hamuru mutfak tezgahına alın. Özleşene kadar, bastırarak yoğurun. Ardından üzerini örtüp 10 dakika dinlendirin.

İç harcı için;

Kuru soğanı rendeleyin. Kıyma, tuz, karabiber ve soğanı bir kapta karıştırın.

Hazırladığınız hamuru iki bezeye ayırın. Hamurları, unlanmış mutfak tezgahında bir merdaneyle yuvarlak şeklinde açın.

Hamuru iki parmak kalınlığında önce boyuna, sonra enine keserek küçük kareler elde edin. Aynı işlemi diğer hamur bezesine de uygulayın.

Karelerin orta kısmına kıymalı harçtan yerleştirin. Uç kısımlarını karşılıklı olarak kapatıp orta noktada birleştirin.

Et suyunu kaynatın. Mantıları kaynar suda 8- 10 dakika haşlayın. Haşlanan mantıları, kevgirle süzüp servis tabağına alın.

Sosu için;

Tereyağı eritin. Biber salçasını katıp 2- 3 dakika kavurun. Naneyi ekleyip karıştırın. Mantıyı haşladığınız et suyundan ekleyip sosun kıvamını açın.

Servis tabağına aldığınız mantının üzerine çırpılmış yoğurt ve hazırladığınız sostan ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun...