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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday mı?

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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday mı?

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Peki, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday mı?

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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Peki, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday mı? Detaylar...

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Saat 15.00'te yapılacak toplantının öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulundu.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday mı?

20 dakika süren zirve sonrası iki başkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelirken yaşanan görüşme trafiği nedeniyle 6'lı Masa'nın adayını belirleyeceği toplantı ilerleyen saatlere ertelendi.

Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın toplantısı öncesi son dakika görüşme kararı aldı.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday mı?

Yaşanan gelişmelerin ardından kameraların karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Gündem Politika Haberler

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