Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Peki, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday mı?

İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'le görüştü; İYİ Partili ismin attığı tweet gündem oldu: Nerede kalmıştık?

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Peki, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday mı? Detaylar...

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MI OLACAK?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLMASINI TEKLİF ETTİLER

Saat 15.00'te yapılacak toplantının öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulundu.

6'LI MASA TOPLANTISINA ERTELENDİ

20 dakika süren zirve sonrası iki başkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelirken yaşanan görüşme trafiği nedeniyle 6'lı Masa'nın adayını belirleyeceği toplantı ilerleyen saatlere ertelendi.

AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU'NDAN İKİLİ GÖRÜŞME

Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın toplantısı öncesi son dakika görüşme kararı aldı.

MERAL AKŞENER 6'LI MASA TOPLANTISINA KATILACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından kameraların karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.