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Mansur Yavaş ne dedi? Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu destekledi mi?

Gündem Haberleri

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp işaret ettiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Peki, Mansur Yavaş ne dedi? Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu destekledi mi?

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Akşener'in adaylık için önerdiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama! İkisi de Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. Peki, Mansur Yavaş ne dedi? Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu destekledi mi?

MANSUR YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİ Mİ?

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp işaret ettiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İki isim de Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkça belirtti. Yavaş, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz." derken, İmamoğlu, "İttifak masasında irademizi temsil eden Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın eksilmeden büyüyeceğinden şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş ne dedi? Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu destekledi mi?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş Gündem Politika Haberler

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